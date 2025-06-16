Оригинальность, а не скупердяйство: Life.ru узнал еврейские лайфхаки бюджетных свиданий летом

«Можно схитрить, сказать, что у тебя день рождения, и тебе ещё кусок торта подарят бесплатно. Всё равно дату рождения никто не проверяет. Но это только в том случае, если ты сможешь девушке продать этот трюк как некую твою оригинальность, а не как скупердяйство, надо иметь в виду», — отметил консультант.