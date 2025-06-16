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В Белом доме сообщили о будущей встрече Трампа и Зеленского на саммите в Канаде

Трамп проведет встречи с Зеленским, Шейнбаум и Карни в Канаде.

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Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Он проведет ряд двусторонних встреч. Отмечается, что одна из них будет с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Так заявили журналистам в Белом доме.

Президент США встретится также с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум и новым премьером Канады Марком Карни. Пока неизвестно, что планирует обсудить Дональд Трамп. Встречи состоятся в течение двух дней, 16−17 июня.

«Трамп на полях саммита проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум», — рассказали в Белом доме.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, тем временем, ожидает саммита ЕС. Он состоится в конце июня. Фридрих Мерц намерен принять решение о введении новых антироссийских санкций.