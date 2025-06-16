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Топ-5 главных новостей в Молдове 16 июня 2025: Кишинев превращается в пустыню — вырубают деревья, строят высотки; гей-парад в Молдове превратился в позор для силовиков; реформы в Совбезе Молдовы приведут к&nbs

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 июня 2025.

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Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 июня 2025:

1. Кишинев превращается в пустыню: В столице вырубают здоровые деревья, чтобы на их месте построить высотки.

2. Позор в центре Кишинёва во время гей-парада: Это ужас не только для власти, но и для тех, кто носит форму и присягал защищать народ.

3. Все для диктатуры Санду: Почему реформы в Совбезе ведут к авторитарному режиму в Молдове.

4. В Молдове всё больше предпосылок для суицида: Для ПАС люди, добровольно ушедшие из жизни — это неудачники, которые не смогли нормально устроится в жизни.

5. Спросите у румын, хотят ли они унирю: «Молдова будет болтаться в качестве страны-кандидата, пока не опередит по срокам ожидания Турцию» — мнение.

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