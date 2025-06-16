Пять долгостроев снесут в Алматинской области

Как сообщили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля региона в ответ на запрос агентства Kazinform, пять объектов планируется снести из-за невозможности их дальнейшего использования по целевому назначению либо экономической нецелесообразности завершения строительства. Кроме того, один объект приостановлен по решению суда, еще один продолжают достраивать.