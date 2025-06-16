Куда переехать в Ташкенте, чтобы не мучиться со светом, пробками и парковкой

Многие сходятся на том, что сегодня важен не район, а конкретный квартал или даже дом. Один дом может быть укомплектован всем необходимым в пешей доступности, другой — в том же районе — будет стоять в изоляции от инфраструктуры. Особенно часто упоминается, что в центре, несмотря на внешнюю «элитность», не всегда удобно: рядом может не быть ни рынков, ни аптек, ни обычных хозяйственных магазинов.