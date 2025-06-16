Без дождей и до +29°С ожидается в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +24…+29°С.
В Минске в понедельник, согласно прогнозам, будет малооблачно и без дождей. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Днем воздух прогреется в белорусской столице до +25…+27°С, а вечером будет +20…+23°С.
Народные приметы на 16 июня
Эта дата была известна как Лукьян Ветряк. Христиане почитали память святого Лукиллиана, который жил в Антиохии в III веке и которого распяли за распространение веры.
Народные приметы:
- южный ветер сулил быстрый всход яровых хлебов, юго-западный — хмурую погоду, а северо-западный и северо-восточный — дожди;
- гроза предвещала плохой сенокос;
- ливень сообщал об отличном грибном урожае;
- утренний туман знаменовал солнечный день;
- роса на траве после рассвета говорила о хорошем урожае льна;
- фырканье лошади расценивалось как предзнаменование осадков.