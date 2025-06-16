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Без дождей и до +29°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

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Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +24…+29°С.

В Минске в понедельник, согласно прогнозам, будет малооблачно и без дождей. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Днем воздух прогреется в белорусской столице до +25…+27°С, а вечером будет +20…+23°С.

Народные приметы на 16 июня

Эта дата была известна как Лукьян Ветряк. Христиане почитали память святого Лукиллиана, который жил в Антиохии в III веке и которого распяли за распространение веры.

Народные приметы:

  • южный ветер сулил быстрый всход яровых хлебов, юго-западный — хмурую погоду, а северо-западный и северо-восточный — дожди;
  • гроза предвещала плохой сенокос;
  • ливень сообщал об отличном грибном урожае;
  • утренний туман знаменовал солнечный день;
  • роса на траве после рассвета говорила о хорошем урожае льна;
  • фырканье лошади расценивалось как предзнаменование осадков.