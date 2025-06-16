Вячеслав Федорищев: спасение водоемов, поддержка молодежи, культуры и дольщиков

Глава региона по традиции подвел некоторые итоги предыдущей рабочей недели в своем телеграм-канале.
Городские озера и пруды — важная часть городского ландшафта и зоны отдыха. Власти лично контролируют работу по их восстановлению и благоустройству, чтобы каждое водное пространство выглядело достойно и радовало глаз.
Сейчас ведутся работы на озере в парке Победы в Самаре, где проводится очистка и наполнение водой. Также активно приводится в порядок Песчаное озеро в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов). В выходные здесь выпустили сотни рыб трех видов — чтобы они помогали поддерживать экологический баланс водоема и сохраняли его природную красоту.
В рамках программы «Культурные люди» создаются креативные мини-кластеры, где молодые люди смогут реализовать свои идеи и таланты.
Уже в 2025 году в домах культуры городов и районов появятся новые творческие центры — «Пространство смыслов и возможностей».
Одним из первых станет «КреативХаб “МОст”» в ДК Нефтегорска. Там установят современную мебель и оборудование: камеры, фотофоны, телесуфлеры, аппаратуру для звукозаписи и многое другое, чтобы вдохновлять молодежь на новые проекты.
Благодаря национальному проекту «Культура» и региональному бюджету, уже отремонтировано более 50 объектов культуры, а для 75 учреждений закуплено новое оборудование. Это создает комфортные условия для творческих людей и посетителей.
На Вилоновской в Самаре завершается строительство дома для обманутых дольщиков — один из самых сложных проектов долевого строительства. После долгих лет ожидания здание приобретает реальные очертания.
Благодаря механизму восстановления прав дольщиков более 160 человек получили возможность вернуть свои средства.
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