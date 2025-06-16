Вячеслав Федорищев: спасение водоемов, поддержка молодежи, культуры и дольщиков

Сейчас ведутся работы на озере в парке Победы в Самаре, где проводится очистка и наполнение водой. Также активно приводится в порядок Песчаное озеро в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов). В выходные здесь выпустили сотни рыб трех видов — чтобы они помогали поддерживать экологический баланс водоема и сохраняли его природную красоту.