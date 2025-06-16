Стало известно, что представляет основную киберугрозу для россиян в 2025 году

Основной киберугрозой для россиян в 2025 год являются звонки мошенников в мессенджерах. Такое мнение высказал глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов.
«Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах», — сказал Ляпунов РИА Новости.
Словом «фрод» специалисты обозначают целый спектр мошеннических действий, совершаемых при помощи информационных технологий.
По словам Ляпунова, при этом более 60 процентов россиян понимают важность защиты от аферистов. Также усилия в этом направлении предпринимают государство, банки и операторы связи.
Также аферисты размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и розыгрыши. Если перейти по ней, вам предложат открыть коробочки, в которых якобы содержатся призы. Если доверчивый пользователь введет данные карты в надежде получить приз, они окажутся у злоумышленников.
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Тем временем 53-летний житель Находки лишился двух миллионов рублей. Мужчина поверил лже-брокерам и перевел деньги на счета аферистов.