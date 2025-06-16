Стало известно, что представляет основную киберугрозу для россиян в 2025 году

Также аферисты размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и розыгрыши. Если перейти по ней, вам предложат открыть коробочки, в которых якобы содержатся призы. Если доверчивый пользователь введет данные карты в надежде получить приз, они окажутся у злоумышленников.