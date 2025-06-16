Из Иркутской области в Китай направляют 98% зерновых культур

В Иркутской области с января по июнь этого года отгружено 88 660 тонн зерна. Это количество вдвойне превышает показатели прошлого года. 98% этого объема отправляют в Китай. Как сообщили КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия, на экспорт идут семена рапса, гороха, зерно овса, лён, ячмень, рожь, пшеница.
Также в Китай вывезли более 12 тысяч тонн рапсового масла. Масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минеральными веществами, — уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.
Там, где производят продукцию, инспекторы провели карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб. Как показали лабораторные анализы, карантинных вредных организмов не обнаружено.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Монгольская авиакомпания возобновила рейсы из Иркутска в Улан-Батор.