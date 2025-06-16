Из Иркутской области в Китай направляют 98% зерновых культур

В Иркутской области с января по июнь этого года отгружено 88 660 тонн зерна. Это количество вдвойне превышает показатели прошлого года. 98% этого объема отправляют в Китай. Как сообщили КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия, на экспорт идут семена рапса, гороха, зерно овса, лён, ячмень, рожь, пшеница.