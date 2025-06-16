Более 5 тысяч омичей добровольно делают пенсионные отчисления

В 2025 году 5459 самозанятых жителей Омской области уплачивают взносы для формирования будущей пенсии. Такие отчисления позволяют ежегодно получать от 1 до 8 пенсионных баллов — ИПК.
«Самозанятые не обязаны платить взносы, как индивидуальные предприниматели, но могут сделать это добровольно, чтобы обеспечить себе пенсионные права», — рассказала управляющий отделением СФР по региону Ольга Ступичева.
Желающим участвовать в программе необходимо подать заявления в клиентскую службу Социального фонда России. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или обратиться на почту. Взносы перечисляют в любом порядке — единовременно или частями.
В текущем году минимальная сумма отчислений составляет 59 241,60 рублей — это 0,975 балла ИПК и 1 год стажа. Максимальная — 473 932,80 рублей — 7,7986 балла ИПК и тоже год стажа.