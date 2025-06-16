Мощнейшая вспышка за июнь 2025 года случилась на Солнце — что ждать белорусам

По данным специалистов, поздно вечером 15 июня на Солнце случилась самая мощная за июнь вспышка на Солнце. Предварительно ее балл оказался M8.5. Ученые добавляют, что вспышка произошла в зоне прямого воздействия на Земли. Вместе с тем вспышка может спровоцировать магнитную бурю.