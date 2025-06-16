Мощнейшая вспышка за июнь 2025 года случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает РИА Новости.
По данным специалистов, поздно вечером 15 июня на Солнце случилась самая мощная за июнь вспышка на Солнце. Предварительно ее балл оказался M8.5. Ученые добавляют, что вспышка произошла в зоне прямого воздействия на Земли. Вместе с тем вспышка может спровоцировать магнитную бурю.
Ранее Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.
Тем временем власти отреагировали на отказ белоруске в трудоустройстве из-за языка.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал белорусам про дождливую неделю с 16 по 22 июня.