Секретную мастерскую «Моссада» по сборке дронов и бомб обнаружили в Иране

В городе Рей пригорода Тегерана нашли производство, где сотрудники собирали дроны-камикадзе и бомбы. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил полковник Хосейн Мафи, командующий силами правопорядка региона.
По предварительным данным, мастерская связана с израильской разведкой «Моссад». Мафи добавил, что операцию организовали после слов местных жителей о постоянных визитах в одну из квартир.
Как только сотрудники правоохранительных органов получили судебный орден, они сразу же провели рейд. В результате были конфискованы значительные запасы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оборудования для их производства.
В мастерской также обнаружили более 200 килограммов взрывчатых веществ и множество инструментов, предназначенных для создания дронов-камикадзе, уточнили в издании Mehr.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».