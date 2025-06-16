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ПВО РФ уничтожили 12 БПЛА за ночь

Силы российских ПВО отразили и уничтожили атаку 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, одиннадцать дронов сбито над Орловской областью и ещё один над Воронежской.

Как создавалась новая Россия

Срочная новость Силы российских ПВО отразили и уничтожили атаку 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, одиннадцать дронов сбито над Орловской областью и ещё один над Воронежской.