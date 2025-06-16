ПВО РФ уничтожили 12 БПЛА за ночь

Силы российских ПВО отразили и уничтожили атаку 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, одиннадцать дронов сбито над Орловской областью и ещё один над Воронежской.