Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

«Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах», — передает слова Ляпунова РИА Новости. Он добавил, что мошенники используют различные мессенджеры для звонков, применяя дипфейк-технологии и копируя аватары знакомых жертв.