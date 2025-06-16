МЧС Казахстана усилило контроль на водоемах в купальный сезон

Так, в Алматинской области сотрудниками ДЧС проведён совместный ночной рейд на коммунальных пляжах Капшагайского водохранилища. Зафиксированы нарушения правил безопасности — шесть человек купались в запрещённое время. Нарушителям разъяснили потенциальные риски, составлены административные протоколы. После проведения рейдовых мероприятий отдыхающих на территории пляжа не осталось, нарушители покинули акваторию. В рейдах использовались современные технологии: дрон с громкоговорителем и тепловизором для обнаружения купающихся в темноте и оповещения отдыхающих о мерах безопасности в режиме реального времени.
Подобные меры активно реализуются и в других регионах:
В области Жетісу сотрудники ДЧС провели очередные рейды на водоемах, разъяснили о правилах безопасности и как оказать первую помощь. В области Ұлытау спасателями города Жезказган совместно прокуратурой проведены превентивные мероприятия на Кенгирском водохранилище по предупреждению и разъяснению гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах. В Восточно-Казахстанской области определены участки для массового отдыха, запрещенные места для купания и катания на маломерных судах. С начала купального сезона спасатели ДЧС совместно с полицейскими и волонтерами активизировали профилактику на водоемах.
За нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, ответственные лица и граждане будут привлекаться к административной ответственности по статьям Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила поведения на воде: не купаться в запрещённых местах и ночное время, использовать спасательные средства, не оставлять детей без присмотра. Только совместная ответственность и бдительность помогут сохранить жизни и сделать летний отдых безопасным.