МЧС Казахстана усилило контроль на водоемах в купальный сезон

В области Жетісу сотрудники ДЧС провели очередные рейды на водоемах, разъяснили о правилах безопасности и как оказать первую помощь. В области Ұлытау спасателями города Жезказган совместно прокуратурой проведены превентивные мероприятия на Кенгирском водохранилище по предупреждению и разъяснению гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах. В Восточно-Казахстанской области определены участки для массового отдыха, запрещенные места для купания и катания на маломерных судах. С начала купального сезона спасатели ДЧС совместно с полицейскими и волонтерами активизировали профилактику на водоемах.