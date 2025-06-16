В Омском аэропорту задержали рейсы в Сочи и в Москву

Сегодня утром по расписанию не смогли отправиться сразу пять бортов из Омска. Все они направлялись в Москву и Сочи. Так, по состоянию на 9 утра, были задержаны сразу три рейса в Сочи.
Первый утренний рейс, запланированный на 2:50, поднялся в воздух почти на два часа позже — в 4:37. Второй борт проследовал к черноморскому побережью с задержкой более двух с половиной часов: вместо положенных 5:25 самолет отправился в 7:50. Третий вылетел лишь в 8:22, опоздание составило почти час.
Фото: aeroomsk.ru.
Не менее драматичная ситуация складывалась с рейсами в Москву. Пассажиры первого рейса до столицы провели в ожидании дополнительные полтора часа: вылет, намеченный на 5:10, состоялся лишь в 6:48. Еще один рейс был задержан почти на час.
Как рассказали в пресс-службе Омского аэропорта изданию NGS.55, задержки были связаны с опозданием рейсов, которые прибыли в Омске позже запланированного.
Напомним, что согласно действующего законодательства, при задержке рейса более чем на два часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, а при трехчасовой и более задержке — дополнительную компенсацию.