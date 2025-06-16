В Омском аэропорту задержали рейсы в Сочи и в Москву

Первый утренний рейс, запланированный на 2:50, поднялся в воздух почти на два часа позже — в 4:37. Второй борт проследовал к черноморскому побережью с задержкой более двух с половиной часов: вместо положенных 5:25 самолет отправился в 7:50. Третий вылетел лишь в 8:22, опоздание составило почти час.