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Депутат Кошелев: Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат с 1 сентября

С 1 сентября в России вводятся новые правила для концессионеров, управляющих объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведением. Об этом в понедельник, 16 июня, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Как создавалась новая Россия

С 1 сентября в России вводятся новые правила для концессионеров, управляющих объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведением. Об этом в понедельник, 16 июня, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

По его словам, теперь концессионеры будут обязаны самостоятельно разрабатывать инвестиционные программы модернизации коммунальных инфраструктур.

— То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства, — сказал он.

Кошелев уточнил, что дополнительно введены строгие финансовые условия для участников рынка: концессионеры обязаны вносить залоговую сумму или банковскую гарантию, равную определенному проценту от стоимости инвестиционного проекта. Если компания откажется от участия в конкурсе, внесенный залог ей возвращен не будет, передает РИА Новости.

Ранее член комитета Государственной думы по ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что тарифы в Москве проиндексируют на 15 процентов с июля текущего года.