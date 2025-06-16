Депутат Кошелев: Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат с 1 сентября

С 1 сентября в России вводятся новые правила для концессионеров, управляющих объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведением. Об этом в понедельник, 16 июня, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
По его словам, теперь концессионеры будут обязаны самостоятельно разрабатывать инвестиционные программы модернизации коммунальных инфраструктур.
— То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства, — сказал он.
Кошелев уточнил, что дополнительно введены строгие финансовые условия для участников рынка: концессионеры обязаны вносить залоговую сумму или банковскую гарантию, равную определенному проценту от стоимости инвестиционного проекта. Если компания откажется от участия в конкурсе, внесенный залог ей возвращен не будет, передает РИА Новости.
Ранее член комитета Государственной думы по ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что тарифы в Москве проиндексируют на 15 процентов с июля текущего года.