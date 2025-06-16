Депутат Кошелев: Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат с 1 сентября

— То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства, — сказал он.