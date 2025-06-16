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Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов

Фальков: абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Абитуриент сможет подать документы на поступление сразу в пять вузов на несколько направлений в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«В пять университетов (можно подать документы на поступление — ред.), не более чем на пять направлений (в каждом из пяти вузов — ред.)», — сказал министр.

По данным министерства, в 2025 году установлено свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется.

Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании 2025 года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.