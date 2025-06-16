В Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет

В Красноярском микрорайоне Солнечный археологи нашли стоянку людей эпохи палеолита, сообщают в департаменте градостроительства администрации города.
Артефакты были обнаружены во время разведочных работ в районе улицы Зарничная в 2020 году. Эта находка получила название «Красноярск. Стоянка Бадалык-1». В настоящее время на месте начались полноценные раскопки, которые необходимы перед строительством дороги-дублера Енисейского тракта, соединяющей микрорайоны Северный и Солнечный.
Среди найденных предметов уже обнаружены каменные орудия и костные останки, возраст которых составляет не менее 12 тысяч лет.
Заместитель руководителя подрядной компании отметил, что основную массу находок составляют предметы верхнего палеолита, а верхние слои памятника содержат более поздние артефакты. Он добавил, что одним из самых интересных предметов является бронзовая поясная бляшка с растительным орнаментом, относящаяся к эпохе средневековья, что указывает на то, что её владелец жил около 1000 лет назад.
Раскопки проводит компания «Красноярская Геоархеология» в рамках муниципального контракта. Площадь работ составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров и продлятся до начала июля.
В мэрии уточнили, что раскопки не повлияют на сроки строительства. Подрядчик для возведения объекта уже определён и в настоящее время разрабатывает график работ и организацию строительной площадки.
Ранее рассказывали, что в Красноярске найдены артефакты 19 века.