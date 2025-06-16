В Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет

Заместитель руководителя подрядной компании отметил, что основную массу находок составляют предметы верхнего палеолита, а верхние слои памятника содержат более поздние артефакты. Он добавил, что одним из самых интересных предметов является бронзовая поясная бляшка с растительным орнаментом, относящаяся к эпохе средневековья, что указывает на то, что её владелец жил около 1000 лет назад.