В Израиле сообщили о госпитализации более 70 человек после удара Ирана

Напомним, ранее официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи сообщил, что три израильские атаки на Иран унесли жизни более 70 женщин и детей. Он отметил, что жертвы среди мирного населения говорят о варварском характере нападений.