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В Израиле сообщили о госпитализации более 70 человек после удара Ирана

Израильские СМИ уточняют, что иранские военные применили четыре баллистические ракеты.

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Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 74 человека были госпитализированы в Израиле после нового ответного удара Ирана по центральной части еврейского государства, сообщила газета The Times of Israel.

Утверждается, что речь идёт о применении четырёх баллистических ракет. Ранее появилась информация о 29 пострадавших при ударе по Израилю.

Напомним, ранее официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи сообщил, что три израильские атаки на Иран унесли жизни более 70 женщин и детей. Он отметил, что жертвы среди мирного населения говорят о варварском характере нападений.