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КСИР: Иран заставил израильские системы ПВО атаковать друг друга

КСИР заявил об использовании «новых методов» при ракетных ударах по Израилю.

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Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе очередной волны ракетных ударов по территории Израиля использовал «новые методы», заставив израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковать друг друга. Об этом сказано в сообщении КСИР.

«Благодаря применению новых методов и возможностей в разведке и оборудовании… многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского… израильского режима… вышли из строя… и стали атаковать друг на друга», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

Напомним, днем ранее, 15 июня, Тегеран нанес ответные ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону. При этом все произошло при свете дня. Иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле, а после удара по Хайфе загорелась электроподстанция.

В ночь на понедельник, 16 июня, Тегеран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. В результате по меньшей три человека погибли, еще 67 получили ранения.