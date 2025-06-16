КСИР: Иран заставил израильские системы ПВО атаковать друг друга

Напомним, днем ранее, 15 июня, Тегеран нанес ответные ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону. При этом все произошло при свете дня. Иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле, а после удара по Хайфе загорелась электроподстанция.