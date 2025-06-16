КСИР: Иран заставил израильские системы ПВО атаковать друг друга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе очередной волны ракетных ударов по территории Израиля использовал «новые методы», заставив израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковать друг друга. Об этом сказано в сообщении КСИР.
«Благодаря применению новых методов и возможностей в разведке и оборудовании… многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского… израильского режима… вышли из строя… и стали атаковать друг на друга», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.
Напомним, днем ранее, 15 июня, Тегеран нанес ответные ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону. При этом все произошло при свете дня. Иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле, а после удара по Хайфе загорелась электроподстанция.
В ночь на понедельник, 16 июня, Тегеран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. В результате по меньшей три человека погибли, еще 67 получили ранения.