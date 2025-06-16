Сервис заблокировал объявление о трансфере, которым могли воспользоваться подозреваемые в атаке дронов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруги Тимофеевы могли пересечь границу с Казахстаном на частном трансфере из Челябинска, пишет RT. По данным камер видеонаблюдения, микроавтобус Toyota Hiace был зафиксирован 28 мая около семи утра на трассе А-310. После этого пользователи обнаружили объявление о перевозках на аналогичном автомобиле. Артем Тимофеев, уроженец Донецка, может быть причастен к атакам украинских беспилотников.