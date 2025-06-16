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Сервис заблокировал объявление о трансфере, которым могли воспользоваться подозреваемые в атаке дронов

Сервис объявлений заблокировал публикацию о перевозке на микроавтобусе Toyota Hiace по маршруту Челябинск-Казахстан, которым могли воспользоваться Артем и Екатерина Тимофеевы (внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ), предположительно причастные к атаке беспилотников в Приангарье. Об этом свидетельствует расследование, проведенное одним из российских СМИ.

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Сервис заблокировал объявление о трансфере в Челябинске (фото из архива).

Сервис объявлений заблокировал публикацию о перевозке на микроавтобусе Toyota Hiace по маршруту Челябинск-Казахстан, которым могли воспользоваться Артем и Екатерина Тимофеевы (внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ), предположительно причастные к атаке беспилотников в Приангарье. Об этом свидетельствует расследование, проведенное одним из российских СМИ.

«Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки», — следует из уведомления, которое появляется при попытке перейти по прежней ссылке, передает РИА Новости. Объявление было удалено администрацией сервиса 11 июня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруги Тимофеевы могли пересечь границу с Казахстаном на частном трансфере из Челябинска, пишет RT. По данным камер видеонаблюдения, микроавтобус Toyota Hiace был зафиксирован 28 мая около семи утра на трассе А-310. После этого пользователи обнаружили объявление о перевозках на аналогичном автомобиле. Артем Тимофеев, уроженец Донецка, может быть причастен к атакам украинских беспилотников.

*Артем и Екатерина Тимофеевы внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.