В Башкирии погиб 33-летний водитель ВАЗ-2113

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ, 33-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок. От тяжелых травм молодой человек умер.