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В Башкирии погиб 33-летний водитель ВАЗ-2113

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Он погиб в ДТП минувшей ночью.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ, 33-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок. От тяжелых травм молодой человек умер.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.

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