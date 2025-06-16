В Башкирии погиб 33-летний водитель ВАЗ-2113

В Иглинском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Он погиб в ДТП минувшей ночью.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ, 33-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по улице Силантьева в деревне Калтыманово, но не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок. От тяжелых травм молодой человек умер.
По факту смертельной аварии начато разбирательство.
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