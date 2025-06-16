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Омичам рассказали, когда ждать следующих длинных выходных

Очередная возможность отдохнуть несколько дней подряд появится в ноябре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 июня, в России завершились четырехдневные выходные, приуроченные ко Дню России. Теперь омичам предстоит долго ждать следующей возможности для продолжительного отдыха.

Ближайшие длинные выходные наступят только на День народного единства. Праздничные нерабочие дни продлятся со второго по четвертое ноября. При этом пятница, первое число месяца, останется рабочей, но с сокращенным графиком.

Этот праздник станет последним в 2025 году, который подарит россиянам дополнительные выходные дни.

Ранее «КП Омск» сообщила о старте регионального этапа конкурса профессионального мастерства.