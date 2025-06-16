Мужчина, найденный в воде без признаков жизни, неожиданно «воскрес» в Таиланде

Все произошло в Бангкоке еще 11 июня. Местный рыбак заметил в воде тело. Очевидец сразу же связался с полицией. Сотрудники экстренных служб приехали на место — там они нашли мужчину, который неподвижно лежал в воде, его голова лежала на бетонном блоке у края канала.