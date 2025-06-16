Мужчина, найденный в воде без признаков жизни, неожиданно «воскрес» в Таиланде

В Таиланде мужчина, найденный в канале без признаков жизни, неожиданно очнулся, после чего стал звать на помощь. Об этом в понедельник, 16 июня, рассказали в The Thaiger.
Все произошло в Бангкоке еще 11 июня. Местный рыбак заметил в воде тело. Очевидец сразу же связался с полицией. Сотрудники экстренных служб приехали на место — там они нашли мужчину, который неподвижно лежал в воде, его голова лежала на бетонном блоке у края канала.
Специалисты обнаружили на теле неизвестного раны и кровь, после чего решили, что помочь человеку уже нельзя. Один из спасателей решил дотянуться до мужчины палкой — пострадавший «воскрес» и начал звать на помощь.
Сотрудники экстренных служб сразу же вытащили на берег мужчину и оказали ему помощь. Пострадавшим оказался 70-летний Косем. Выяснилось, что вечером он возвращался домой, внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал в канал, уточнили в издании.
Ранее в Лондоне женщина, которую считали мертвой, появилась на судебном заседании онлайн, чтобы противостоять мошеннику, пытавшемуся отобрать ее дом.