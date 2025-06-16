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Боевой снаряд был найден во время земляных работ в Хабаровске

Специалисты ОМОН Росгвардии эвакуировали опасный предмет в безопасное место, где уничтожили его.

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Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

В Хабаровске взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили боевой снаряд, обнаруженный в ходе земляных работ, сообщает ИА AmurMedia.

Около 2 часов дня в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в ходе проведения земляных работ в Железнодорожном районе Хабаровска.

Для идентификации и определения степени опасности найденного предмета на место была направлена группа разминирования ОМОН «Амурский» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Взрывотехник обследовал боеприпас и установил, что им является 100-мм артиллерийский осколочно-фугасный снаряд со взрывателем.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, в связи с тем, что боеприпас представлял повышенную опасность для окружающих, он был эвакуирован в безопасное место, где был уничтожен.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении подобных предметов касаться и перемещать их строго запрещено. Необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы.