Боевой снаряд был найден во время земляных работ в Хабаровске

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, в связи с тем, что боеприпас представлял повышенную опасность для окружающих, он был эвакуирован в безопасное место, где был уничтожен.