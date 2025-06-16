Апелляция не смягчила приговор красноярке, получившей 22 года за убийство дочери

Сибирячка ударила ножом в шею 8-летнюю дочь, а затем нанесла несколько ударов топором 3-летней дочери. От полученных травм девочка скончалась на месте, ее старшую сестру удалось спасти врачам. Еще один ребенок, 6-летняя девочка, которая также находилась дома, не пострадала. Жестокая расправа над сестрами происходила на ее глазах. Злоумышленницу задержали. На следствии мать утверждала, что находилась в состоянии аффекта, однако экспертиза это опровергла, рассказали в прокуратуре.