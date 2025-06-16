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Приморье обновило правила обращения с бездомными животными

Правительство Приморья внесло масштабные изменения в ключевые документы, регулирующие обращение с безнадзорными животными, сообщает ИА DEITA.RU. Изменения касаются отлова и содержания бездомных животных.

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Источник: ДЕЙТА

Согласно изменениям, теперь гражданам, юрлицам и предпринимателям официально запрещено любым способом мешать отлову безнадзорных животных. Кроме этого, исключили нормы, обязывавшие публиковать даты и места отлова, а также упростили требования по возврату животных владельцам. Сроки хранения актов и видеозаписей отлова сократили с одного года до одного месяца.

Изменения затронули и приюты. Были введены более жесткие требования к оборудованию операционных и ветеринарных помещений, однако упрощены санитарные нормы. Расширен список обязательного оборудования, включая мониторинг состояния животных. Уточнены сроки регистрации животных: если раньше документы оформлялись в день поступления, теперь — в течение 24 часов. Также отменен обязательный минимальный срок послеоперационного ухода.

Согласно еще одним изменениям, расширен перечень территорий, где запрещено находиться животным без владельцев. Список мест дополнен аптеками, туристическими маршрутами, детскими и спортивными площадками, а также придомовыми территориями многоквартирных домов. Усилен запрет на прикорм животных: нельзя оставлять пищевые отходы и корма в этих зонах.