Приморье обновило правила обращения с бездомными животными

Согласно изменениям, теперь гражданам, юрлицам и предпринимателям официально запрещено любым способом мешать отлову безнадзорных животных. Кроме этого, исключили нормы, обязывавшие публиковать даты и места отлова, а также упростили требования по возврату животных владельцам. Сроки хранения актов и видеозаписей отлова сократили с одного года до одного месяца.