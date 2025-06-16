Приморье обновило правила обращения с бездомными животными

Согласно изменениям, теперь гражданам, юрлицам и предпринимателям официально запрещено любым способом мешать отлову безнадзорных животных. Кроме этого, исключили нормы, обязывавшие публиковать даты и места отлова, а также упростили требования по возврату животных владельцам. Сроки хранения актов и видеозаписей отлова сократили с одного года до одного месяца.
Изменения затронули и приюты. Были введены более жесткие требования к оборудованию операционных и ветеринарных помещений, однако упрощены санитарные нормы. Расширен список обязательного оборудования, включая мониторинг состояния животных. Уточнены сроки регистрации животных: если раньше документы оформлялись в день поступления, теперь — в течение 24 часов. Также отменен обязательный минимальный срок послеоперационного ухода.
Согласно еще одним изменениям, расширен перечень территорий, где запрещено находиться животным без владельцев. Список мест дополнен аптеками, туристическими маршрутами, детскими и спортивными площадками, а также придомовыми территориями многоквартирных домов. Усилен запрет на прикорм животных: нельзя оставлять пищевые отходы и корма в этих зонах.