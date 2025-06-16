Из-за DDoS-атаки часть красноярцев до сих пор сидит без интернета

Серьезный сбой в работе провайдера «Орион Телеком» продолжается уже четвертый день. Хакерская атака вывела из строя ключевые элементы сети, оставив тысячи красноярцев без доступа к интернету.
Специалисты компании работают над восстановлением связи в круглосуточном режиме. На данный момент инженерам удалось частично восстановить интернет-соединение для части абонентов. Подключение оставшихся пользователей осуществляется поэтапно по территориальному принципу.
После завершения восстановительных работ компания намерена компенсировать абонентам дни отсутствия связи. Точные сроки полного восстановления работы сети пока не называются.