Первая двухсотбалльница-2025 появилась в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин также напомнил, что на сегодняшний день после сдачи пяти экзаменов стобалльными результатами гордятся 25 выпускников школ региона, 11 из них получили высший результат на ЕГЭ по химии, 6 — по русскому языку, 4 — по литературе, 3 — по математике и 1 — по истории.