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Первая двухсотбалльница-2025 появилась в Хабаровском крае

Школьница из Комсомольска-на-Амуре дважды сдала ЕГЭ на высший балл.

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Источник: РИА "Новости"

Полина Зацепина, выпускница школы из Комсомольска-на-Амуре, сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на сто баллов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Полина заканчивает обучение в школе № 16 Комсомольска-на-Амуре. С отличным результатом сдачи экзаменов ее поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Это очень круто, Полина! Я поздравляю тебя с таким достижением и ещё многих ребят из Хабаровского края, получивших 100 баллов!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Дмитрий Демешин также напомнил, что на сегодняшний день после сдачи пяти экзаменов стобалльными результатами гордятся 25 выпускников школ региона, 11 из них получили высший результат на ЕГЭ по химии, 6 — по русскому языку, 4 — по литературе, 3 — по математике и 1 — по истории.

Все, кто сдал ЕГЭ на 95 баллов и выше — претенденты на именную денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.