Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликовали первые результаты ЕГЭ по русскому языку

Все итоги сдачи экзамена будут опубликованы в течение дня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Freepik

В Новосибирске выпускники продолжают получать результаты по основным предметам на ЕГЭ. В течение понедельника, 16 июня, будут опубликованы баллы экзамена по русскому языку, сообщает пресс-служба Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Их выпускники смогут увидеть в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций.

В случае, если сдавшие экзамены будут не согласны с результатами, они смогут подать заявление в апелляционную комиссию региона 17 и 18 июня.

Ранее мы писали о том, сколько новосибирских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Как оказалось, успешнее всего школьники сдали химию.

ИА «Сибинформ».