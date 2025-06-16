В Новосибирске опубликовали первые результаты ЕГЭ по русскому языку

В Новосибирске выпускники продолжают получать результаты по основным предметам на ЕГЭ. В течение понедельника, 16 июня, будут опубликованы баллы экзамена по русскому языку, сообщает пресс-служба Новосибирского института мониторинга и развития образования.
Их выпускники смогут увидеть в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций.
В случае, если сдавшие экзамены будут не согласны с результатами, они смогут подать заявление в апелляционную комиссию региона 17 и 18 июня.
Ранее мы писали о том, сколько новосибирских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Как оказалось, успешнее всего школьники сдали химию.
ИА «Сибинформ».