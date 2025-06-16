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Инфекционное отделение соликамской городской больницы открывается после ремонта

Обновленный корпус инфекционного отделения соответствует современным стандартам медпомощи и специфике учреждения.

Как создавалась новая Россия

Обновленный корпус инфекционного отделения соответствует современным стандартам медпомощи и специфике учреждения. Во время капремонта здесь проделали масштабные работы по замене сетей и вентиляции, лифтов и подъемников.

В здании произвели перепланировку, оборудовали входы в боксы через шлюзы непосредственно с улицы, что исключает контакт с больными и распространение инфекций. На объект поставлена мебель, смонтировано новое оборудование. Отделение готово принимать пациентов.

Следующим этапом станут ремонт фасада и завершение благоустройства прибольничной территории.