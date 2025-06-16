ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским военным и командным центрам КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по командным центрам в Иране, которые принадлежат силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам Кудс КСИР и иранским военным, по точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля», — сказано в заявлении армии, опубликованном в Telegram-канале.
ЦАХАЛ также сообщает, что в указанных командных центрах представители «Кудс» якобы продвигали «террористические атаки» против Израиля при помощи «доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке».
Напомним, в ночь на понедельник, 16 июня, ЦАХАЛ нанесла удары по пусковым ракетным установкам «земля — земля» в Иране. Чуть ранее пресс-служба израильской армии заявила о ночной атаке в воскресенье, 15 июня, когда ударам 50 истребителей подверглись объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.