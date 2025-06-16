ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским военным и командным центрам КСИР

Напомним, в ночь на понедельник, 16 июня, ЦАХАЛ нанесла удары по пусковым ракетным установкам «земля — земля» в Иране. Чуть ранее пресс-служба израильской армии заявила о ночной атаке в воскресенье, 15 июня, когда ударам 50 истребителей подверглись объекты иранского ядерного проекта в Тегеране.