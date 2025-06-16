Одинокие 50-летние люди рассказали, где знакомятся для романтических отношений

Зрелые люди в возрасте старше 50 лет значительно чаще ведут активную социальную жизнь, чем принято считать. Результаты исследования опубликованы Mirror.
Почти три четверти опрошенных подтвердили свою высокую активность и коммуникабельность, несмотря на отсутствие партнера. Многие продолжают посещать развлекательные мероприятия и используют специальные сервисы для знакомств среди тех же возрастных групп. Причем большинство (около 88 процентов) подчеркнули важность общих интересов для формирования долгосрочных взаимоотношений.
Согласно опросу, такие события, как музыкальные фестивали, концерты и даже молодежные танцевальные вечеринки, остаются привлекательными местами для знакомств наряду с популярными хобби вроде путешествий, занятий йогой, пешего туризма, велосипедных прогулок и тенниса, передает портал.
«Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какое воздействие оказывает на психику мимолетная интрижка во время отпуска и кому ее нужно избегать. По ее словам, влияние курортного романа на психику зависит от восприятия человека.