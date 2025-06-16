Одинокие 50-летние люди рассказали, где знакомятся для романтических отношений

Почти три четверти опрошенных подтвердили свою высокую активность и коммуникабельность, несмотря на отсутствие партнера. Многие продолжают посещать развлекательные мероприятия и используют специальные сервисы для знакомств среди тех же возрастных групп. Причем большинство (около 88 процентов) подчеркнули важность общих интересов для формирования долгосрочных взаимоотношений.