В России запустили рейтинг уровня трудоустройства выпускников учебных заведений

Рейтинг основывается на реальных показателях трудоустройства: он учитывает уровень занятости выпускников через два года после окончания учёбы и их медианную зарплату. Важно отметить, что в рейтинг не входят такие аспекты, как научный вклад вузов и колледжей или качество студенческой жизни. Показатели формируются на основе данных Рособрнадзора, Социального фонда и информации о занятости и заработной плате.