Омская область опередила соседей по уровню доходов населения

Омская область расположилась на 41-м месте в рейтинге регионов по доходам населения. Она обошла Пермский край (47-е место), Новгородскую область (46-е) и Томскую (50-е место). Данными исследования поделился портал ria.ru в июне 2025 года.
Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году в регионе составило 1,88. При этом уровень бедности за 12 месяцев снизился на 1,5% — до 9,1%.
Аналитики отметили, что лидерами рейтинга стали нефтегазоносные регионы: Ямало-Ненецкий (3,94), Ненецкий (3,74) и Чукотский (3,21) автономные округа. Аутсайдерами — Республика Тыва (1,26), Карачаево-Черкесия (1,21) и Ингушетия (1,13).
Напомним, что за период с 2023 по 2024 уровень бедности в Омской области сократился с 10,6% до 9,1%.
Ранее «КП Омск» рассказала, на какую позицию опустился город в экологическом рейтинге.