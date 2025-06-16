Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область опередила соседей по уровню доходов населения

Регион занял 41-ю строчку в общероссийском рейтинге.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Омская область расположилась на 41-м месте в рейтинге регионов по доходам населения. Она обошла Пермский край (47-е место), Новгородскую область (46-е) и Томскую (50-е место). Данными исследования поделился портал ria.ru в июне 2025 года.

Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году в регионе составило 1,88. При этом уровень бедности за 12 месяцев снизился на 1,5% — до 9,1%.

Аналитики отметили, что лидерами рейтинга стали нефтегазоносные регионы: Ямало-Ненецкий (3,94), Ненецкий (3,74) и Чукотский (3,21) автономные округа. Аутсайдерами — Республика Тыва (1,26), Карачаево-Черкесия (1,21) и Ингушетия (1,13).

Напомним, что за период с 2023 по 2024 уровень бедности в Омской области сократился с 10,6% до 9,1%.

Ранее «КП Омск» рассказала, на какую позицию опустился город в экологическом рейтинге.