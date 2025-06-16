IRNA: Иранские ракеты поразили города Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле

Баллистические ракеты Ирана нанесли удар по городам Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в IRNA, ссылаясь на официальные источники.
— Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон, — уточнили в агентстве.
13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».
15 июня в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению израильской армии, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Напряженные отношения между странами прокомментировал и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, недавняя атака израильской армии на иранские ядерные объекты «превосходна». Также он сказал, что «впереди будет еще много всего».