Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRNA: Иранские ракеты поразили города Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле

Баллистические ракеты Ирана нанесли удар по городам Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в IRNA, ссылаясь на официальные источники.

Как создавалась новая Россия

Баллистические ракеты Ирана нанесли удар по городам Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в IRNA, ссылаясь на официальные источники.

— Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон, — уточнили в агентстве.

13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».

15 июня в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению израильской армии, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.

Напряженные отношения между странами прокомментировал и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, недавняя атака израильской армии на иранские ядерные объекты «превосходна». Также он сказал, что «впереди будет еще много всего».