Посольство США в Тель-Авиве получило повреждения из-за взрыва иранской ракеты

Американское посольство в израильском Тель-Авиве получило незначительные повреждения после взрыва иранской ракеты поблизости. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил посол Майк Хакаби.
Он также отметил, что никто из сотрудников дипмиссии серьезно не травмировался, уточнили на РЕН ТВ.
По данным издания IRNA, 16 июня баллистические ракеты Ирана нанесли удар по городам Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон в Израиле.
С начала конфликта в результате ракетных ударов Ирана по городам Израиля погибли 16 человек. Местные СМИ утверждают, что из Ирана было выпущено около тридцати снарядов, из которых не менее девяти достигли своих целей.
15 июня также стало известно о том, что ракеты, выпущенные со стороны Ирана, попали по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».