Анна Терешкова назвала личный топ пляжей для купания в Новосибирске

С открытием пляжного сезона в Новосибирске многие горожане ринулись отдыхать у воды. Перед таким отдыхом всегда встаёт вопрос о выборе места. Где в Новосибирске лучшие пляжи? Чтобы ответить на этот вопрос, приведём мнение экс-вице-мэра города Анны Терешковой.
«Я люблю купаться в парке “У моря Обского”, на Заельцовском пляже и иногда в парке “Бугринская роща”. И вам тоже советую», — написала она в соцсетях.
Напомним, в Новосибирске запретили купаться на бывшем центральном пляже в Академгородке. Администрация Советского района г. Новосибирска пояснила, что согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии Новосибирска от 19 мая 2025 года № 18 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Новосибирска в период купального сезона 2025 года», данная локация признана местом неорганизованного отдыха граждан. В связи с этим купание в этом районе запрещено.