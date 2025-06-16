Анна Терешкова назвала личный топ пляжей для купания в Новосибирске

Напомним, в Новосибирске запретили купаться на бывшем центральном пляже в Академгородке. Администрация Советского района г. Новосибирска пояснила, что согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии Новосибирска от 19 мая 2025 года № 18 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Новосибирска в период купального сезона 2025 года», данная локация признана местом неорганизованного отдыха граждан. В связи с этим купание в этом районе запрещено.