Историческое шоу увидят хабаровчане в День памяти и скорби

Световое историческое шоу «Свет Победы» увидят хабаровчане. Мультимедийное представление пройдёт накануне и в День памяти и скорби, 21 и 22 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Видеопроекции, посвященные подвигам участников Великой Отечественной войны, представят в четырех городах-героях и городах воинской славы, включая Хабаровск.
Проекция двухчасового видеопредставления на здании «Платинум Арены» содержит кадры о Великой Отечественной войне, вкладе солдат, врачей и тружеников тыла, в том числе и хабаровчан, в приближение Победы.
Мероприятие состоится 21 июня с 21:30 до 23:00.
В наши дни далеко не все помнят, что первый фронт в Советском Союзе в период Второй мировой войны был сформирован за год до того, как на СССР напала нацистская Германия. 21 июня 1940 года по приказу Наркомата обороны СССР организован Дальневосточный фронт со штабом в Хабаровске. Край жил в постоянном ожидании нападения со стороны восточной союзницы Гитлера — милитаристской Японии. Непосредственно у наших границ — в северо-восточном Китае — дислоцировалась до зубов вооружённая Квантунская армия численностью порядка 1,3 млн человек.