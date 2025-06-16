Историческое шоу увидят хабаровчане в День памяти и скорби

В наши дни далеко не все помнят, что первый фронт в Советском Союзе в период Второй мировой войны был сформирован за год до того, как на СССР напала нацистская Германия. 21 июня 1940 года по приказу Наркомата обороны СССР организован Дальневосточный фронт со штабом в Хабаровске. Край жил в постоянном ожидании нападения со стороны восточной союзницы Гитлера — милитаристской Японии. Непосредственно у наших границ — в северо-восточном Китае — дислоцировалась до зубов вооружённая Квантунская армия численностью порядка 1,3 млн человек.