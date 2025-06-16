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Историческое шоу увидят хабаровчане в День памяти и скорби

Представление будет посвящено подвигам участников Великой Отечественной войны.

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Источник: Платинум Арена

Световое историческое шоу «Свет Победы» увидят хабаровчане. Мультимедийное представление пройдёт накануне и в День памяти и скорби, 21 и 22 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Видеопроекции, посвященные подвигам участников Великой Отечественной войны, представят в четырех городах-героях и городах воинской славы, включая Хабаровск.

Проекция двухчасового видеопредставления на здании «Платинум Арены» содержит кадры о Великой Отечественной войне, вкладе солдат, врачей и тружеников тыла, в том числе и хабаровчан, в приближение Победы.

Мероприятие состоится 21 июня с 21:30 до 23:00.

В наши дни далеко не все помнят, что первый фронт в Советском Союзе в период Второй мировой войны был сформирован за год до того, как на СССР напала нацистская Германия. 21 июня 1940 года по приказу Наркомата обороны СССР организован Дальневосточный фронт со штабом в Хабаровске. Край жил в постоянном ожидании нападения со стороны восточной союзницы Гитлера — милитаристской Японии. Непосредственно у наших границ — в северо-восточном Китае — дислоцировалась до зубов вооружённая Квантунская армия численностью порядка 1,3 млн человек.