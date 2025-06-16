Из Ташкента — в Даламан: стартовал новый сезон прямых авиарейсов

Как отмечается, Uzbekistan Airways, Asialuxe Travel совместно с Uzbekistan Airports открыли новый сезон курортных чартерных рейсов в Турцию по этому маршруту.
Это направление стало ежегодной классикой для туристов из Узбекистана — прямой путь к лучшим курортам Эгейского побережья: Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Гёчек.
Рейсы в Даламан выполняют один раз в неделю по воскресеньям.
Также в партнерстве с Asialuxe Travel на бортах национальной авиакомпании Uzbekistan Airways ежедневно осуществляют чартерные рейсы в Анталию, раз в неделю по четвергам в Аланью и по средам в Бодрум.