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Из Ташкента — в Даламан: стартовал новый сезон прямых авиарейсов

ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Открылся новый сезон чартерных рейсов из Ташкента в Даламан, сообщает Uzbekistan Airports.

Как создавалась новая Россия
Источник: Uzbekistan Airways

Как отмечается, Uzbekistan Airways, Asialuxe Travel совместно с Uzbekistan Airports открыли новый сезон курортных чартерных рейсов в Турцию по этому маршруту.

Это направление стало ежегодной классикой для туристов из Узбекистана — прямой путь к лучшим курортам Эгейского побережья: Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Гёчек.

говорится в сообщении

Рейсы в Даламан выполняют один раз в неделю по воскресеньям.

Также в партнерстве с Asialuxe Travel на бортах национальной авиакомпании Uzbekistan Airways ежедневно осуществляют чартерные рейсы в Анталию, раз в неделю по четвергам в Аланью и по средам в Бодрум.