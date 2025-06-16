В Красноярске изменится маршрут автобусного № 90: новые остановки и временные ограничения

В результате изменений некоторые остановки будут исключены из маршрута. Пассажиры не смогут воспользоваться остановками «Боготольский переулок», «Менжинского», «Рынок Славянский» и «Новосибирская». Однако, чтобы компенсировать эти изменения, в маршрут будут добавлены новые остановки: «Копыловский мост», «Сквер имени Степанова» и «Николаевская слобода». Это позволит жителям и пассажирам более удобно планировать свои поездки.