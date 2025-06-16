В Красноярске изменится маршрут автобусного № 90: новые остановки и временные ограничения

Сегодня, 16 июня, в Красноярске будет временно изменена схема движения популярного автобусного маршрута № 90.
Данные изменения обусловлены необходимостью перекрытия полос движения в переулке Боготольский, что требует корректировки маршрута для обеспечения безопасности пассажиров и удобства передвижения.
Автобус № 90, который особенно востребован среди студентов, так как соединяет районы с Сибирским федеральным университетом на улице Свободной, теперь будет следовать по новой траектории. Общественный транспорт с улицы Копылова будет поворачивать на улицу Ладо Кецховели, что позволит избежать участков с ограниченной проходимостью.
В результате изменений некоторые остановки будут исключены из маршрута. Пассажиры не смогут воспользоваться остановками «Боготольский переулок», «Менжинского», «Рынок Славянский» и «Новосибирская». Однако, чтобы компенсировать эти изменения, в маршрут будут добавлены новые остановки: «Копыловский мост», «Сквер имени Степанова» и «Николаевская слобода». Это позволит жителям и пассажирам более удобно планировать свои поездки.
Новая схема маршрута будет действовать до 23:00 30 июля. В мэрии города призывают пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений и внимательно следить за информацией о работе общественного транспорта в этот период.
Ранее рассказывали, что в Красноярске на 2 года перекрыли движение по переулку Боготольскому.