Съедаем сразу: Life.ru узнал у технолога, как правильно хранить молочку в летнюю жару

Эксперт указывает, что состав качественного творога должен включать только молоко и закваску, без растительных жиров и консервантов. Важное значение имеет температура в холодильнике магазина — творог должен храниться при плюс 2..4°C. После покупки продукт необходимо как можно быстрее поместить в холодильник, желательно в самую холодную зону. Открытую упаковку лучше переложить в стеклянную или керамическую ёмкость с плотной крышкой.