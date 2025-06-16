На Солнце произошла вспышка, близкая к высочайшему классу Х

Напомним, 13 июня на Земле началась магнитная буря средней интенсивности, которую не удалось заранее спрогнозировать. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе aif.ru пояснил, что подобные явления сложно предсказать, особенно если выброс произошел не прямо по направлению к нашей планете.