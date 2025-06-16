На Солнце произошла вспышка, близкая к высочайшему классу Х

Специалисты зафиксировали на Солнце вспышку M8.5, которая по своей интенсивности близка к высочайшему классу Х, сообщил на своём сайте Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Она произошла в 21:07 мск 16 июня. Продолжительность выброса солнечной плазмы составила 39 минут. По информации учреждения, речь идёт о самой мощной вспышке на Солнце за последние дни.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в свою очередь, отметили, что выделение энергии наблюдалось в зоне прямого воздействия на Землю.
Напомним, 13 июня на Земле началась магнитная буря средней интенсивности, которую не удалось заранее спрогнозировать. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе aif.ru пояснил, что подобные явления сложно предсказать, особенно если выброс произошел не прямо по направлению к нашей планете.