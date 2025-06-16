Неделя начинается с массовых отключений электричества: Публикуем адреса, по которым люди проведут весь день без света в Кишиневе

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электричества в связи с проведением запланированных работ в Кишиневе 16 июня 2025.
Ботаника.
Ашхабад, 3, 31−51, 6−24, 32−38, Четатя Албэ, 18−36, 25−41, 43/1, 45/2, Ханул Морий, 1, 5−19, 2−4, 8−20, Минск, 1−23, 4, 4A, 6/1, 6B, Мунчешть, 89, 105−107, 111, 174, 999, Пандурилор, 3−7, 13−17, 8−12, 14, 16, 18, 20, 22, Таллин, 12, 12/1, Ташкент, 1, 5−17, 2−20 — с 10:00 до 16:00.
Буюканы.
Е. Кока, 59, И. Ливеску, 29, И. Некулче, 10, 12, 12/1, 14/1, Милано, 1C, Ш. Няга, 67, 74 — с 09:00 до 16:00.
Гиочеилор, 1, Примэверий, 25, Ш. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2A, 2B, 2/2, ⅖, 6−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — с 09:00 до 17:00.
27 марта, 2−8, 8/1, 3, 3A, 3V, Барьера Скулень, 5, пер. Барьера Скулень, 1, Каля Ешилор, 15/2, 17−21, 23, 23B, 25, 27A, 27/2, 27/3, 31, 33/3, 69, Друмул Кручий, 26−30, 30A, 34, 38−44, 50−64, 31−69, 69A, 9001, Трей Край, 8, Трушень, 1−3, 3A, 8−10, Цэрыний, 11−51, 51A, 53/1, 53/2, 55−61, 8−60 — с 09:10 до 16:00.
Центр.
Миорица, 3/1 — с 09:30 до 16:15.
Н. Тестимицану, 27 — с 08:50 до 16:00.
Авиценна, 1−9, 9A, К. Вырнав, 1−3, 3A, 13, пер. К. Вырнав, 3, И. Сорочану, 45−49, 59−63, 67, пер. И. Сорочану, 2−10, 66−70, 3−5, 9, 41−43, 47, 51, 57, 65, 69, Малая Малина, 1−3, 7, 12, 20, 50/1, 50/2, 50/3, 52−56, 58a, 58A, пер. Малая Малина, 1−5, 9, 14, 18, Н. Тестимицану, 18/3, 18/7, Романтикэ, 1−9, 2−10- с 13:00 до 16:15.
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Измаил, 84, 86/4, 90/1, 999 — с 10:00 до 15:00.