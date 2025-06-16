Неделя начинается с массовых отключений электричества: Публикуем адреса, по которым люди проведут весь день без света в Кишиневе

Авиценна, 1−9, 9A, К. Вырнав, 1−3, 3A, 13, пер. К. Вырнав, 3, И. Сорочану, 45−49, 59−63, 67, пер. И. Сорочану, 2−10, 66−70, 3−5, 9, 41−43, 47, 51, 57, 65, 69, Малая Малина, 1−3, 7, 12, 20, 50/1, 50/2, 50/3, 52−56, 58a, 58A, пер. Малая Малина, 1−5, 9, 14, 18, Н. Тестимицану, 18/3, 18/7, Романтикэ, 1−9, 2−10- с 13:00 до 16:15.