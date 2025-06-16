«Одна попытка»: Бородина и Сердюков планируют родить ребенка

Недавно вступившие в брак знаменитости Ксения Бородина и Николай Сердюков поделились планами на будущее, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ.
Во время обсуждения возможного выигрыша одного миллиона юаней, примерно эквивалентного 11 миллионам рублей, Сердюков заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий. Пара подумывает о рождении ребенка, а возможно, и нескольких детей одновременно, учитывая генетические особенности супруга, ведь Сердюков родился в семье тройняшек.
— Так как он тройняшка, я переживаю, что может быть не один ребенок. Я сильно переживаю по этому поводу, — поделилась Бородина.
Сам Сердюков выразил желание завести девочку, поскольку уже воспитывает шестилетнюю дочь.
— Ксюша мне сразу сказала: «Если у нас получатся дети, Колян, у тебя будет одна попытка. Я больше не готова», — добавил Сердюков.
Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Уточнялось, что свадьба прошла в узком кругу.