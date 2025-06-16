Вода в озерах Челябинской области прогрелась до 22−24 градусов

Находиться в воде желательно не более 10−15 минут взрослым и не более трех минут детям. Детям младше двух лет лучше вообще избегать купания в открытых водоемах. Для них оптимальным вариантом станет небольшой надувной бассейн на берегу. Купаться дольше ранее обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 градусов и выше.