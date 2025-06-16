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Вода в озерах Челябинской области прогрелась до 22−24 градусов

Вода в озерах и реках Челябинской области прогрелась до 22−24 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом 16 июня сообщили в региональном ЦГМС.

Напомним, безопасно купаться можно только в специально отведенных для этого местах. В природных водоемах без закалки купаться не рекомендуется, если температура воды ниже 18 градусов, а температура воздуха менее 22.

Находиться в воде желательно не более 10−15 минут взрослым и не более трех минут детям. Детям младше двух лет лучше вообще избегать купания в открытых водоемах. Для них оптимальным вариантом станет небольшой надувной бассейн на берегу. Купаться дольше ранее обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 градусов и выше.

В воду следует погружаться постепенно. Это поможет снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов. Простые физические упражнения в воде и подвижные игры помогут не только согреться, но и принесут пользу организму. Не стоит купаться, если дует холодный резкий ветер.