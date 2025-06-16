Что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским

Петров пост начался с 16 июня у православных верующих в Беларуси. Начало поста всегда приходится на второй понедельник после Троицы. Петров пост завершится 11 июля. Второе название поста — Апостольский — связано с тем, что он установлен в честь апостолов Петра и Павла.
Петров пост, история.
Впервые Петров пост упоминается в «Апостольском писании», которое создал Ипполит Римский в III веке. В тот период, указанный не пост не связывали с апостолами Петром и Павлом. Он назывался постом Пятидесятницы и был так называемой компенсацией. Все дело в том, что пост предназначался для тех, кто не смог соблюдать Великий пост. Сейчас Петров пост считается своеобразной подготовкой к празднованию дня Петра и Павла.
Петров пост, традиции.
Петров пост не является таким строгим, как Великий пост. Вместе с тем на его период рекомендуется исключить из рациона молочные и мясные продукты, сдобу, яйца. Кроме того, под запретом находятся спиртные напитки. Священники предупреждают, что от соблюдения поста необходимо отказаться пожилым людям, детям, а также беременным женщинам. Интересно, что в дни памяти святых, которые выпадают во время поста, принято готовить специальные пироги с рыбой внутри — рыбники. А еще все то время, что длится Петров пост, старались не стричься, так как боялись состричь свое счастье.
Петров пост, что нельзя делать.
Нельзя заниматься рукоделием. Считалось, что можно «зашить» удачу. Запрещено как брать, так и давать в долг. Не следует планировать на период поста свадьбы. Предки верили, что в браке молодые будут постоянно ссориться. Кроме того, под запретом развлечения. В период поста не следует стричься. Это связано с тем, что можно состричь свое счастье.
Петров пост, что можно делать.
По традиции, в период поста на дни святых старались готовить рыбники. Речь идет про закрытые пироги с рыбой. Кроме того, рекомендуется оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Во время поста приветствуется посещение храмов.
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