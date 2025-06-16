Что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским

Петров пост не является таким строгим, как Великий пост. Вместе с тем на его период рекомендуется исключить из рациона молочные и мясные продукты, сдобу, яйца. Кроме того, под запретом находятся спиртные напитки. Священники предупреждают, что от соблюдения поста необходимо отказаться пожилым людям, детям, а также беременным женщинам. Интересно, что в дни памяти святых, которые выпадают во время поста, принято готовить специальные пироги с рыбой внутри — рыбники. А еще все то время, что длится Петров пост, старались не стричься, так как боялись состричь свое счастье.