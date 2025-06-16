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Закон о беспилотном движении на дорогах РФ может вступить в силу в 2027-м

Минтранс планирует внести законопроект в Госдуму до конца текущего года.

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Источник: Аргументы и факты

Закон о беспилотном движении на российских дорогах может вступить в силу в 2027 году. Такие ожидания испытывает Минтранс РФ, заявил в интервью информационному агентству ТАСС замглавы ведомства Андрей Никитин.

«Мы готовим текст закона и планируем внести его в Госдуму до конца текущего года. Мы рассчитываем, что он будет принят в следующем году и вступит в силу в третьем квартале 2027-го», — рассказал представитель Министерства транспорта.

Как в ведомстве отмечали ранее, законопроект готовят совместно с производителями беспилотного транспорта и заинтересованными государственными органами. В рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) на автомагистралях М-11 и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) уже работают 67 беспилотных транспортных средств.