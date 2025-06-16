В США рассказали об ошибке ЦАХАЛ: что недооценил Израиль при атаке на Иран

В минувшую субботу, 15 июня, Тегеран при свете дня нанес ответные ракетные удары по трем крупным городам Израиля, в том числе Тель-Авиву. Позже стало известно, что иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион, а после атаки Хайфы загорелась электроподстанция.