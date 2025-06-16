В США рассказали об ошибке ЦАХАЛ: что недооценил Израиль при атаке на Иран

Израиль недооценил Иран, который смог быстро перегруппироваться и осуществить контратаку. Об этом пишет CNN, ссылаясь на аналитика Триту Парси.
«Они недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооруженных сил и сумели убить нескольких из них», — отметила она.
Парси отметила, что сейчас иранские ракеты весьма «успешно преодолевают» все уровни средств противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о «новых методах» ракетного удара по Израилю. В сообщении отмечается, что израильские ПВО вышли из строя и стали атаковать друг друга.
В минувшую субботу, 15 июня, Тегеран при свете дня нанес ответные ракетные удары по трем крупным городам Израиля, в том числе Тель-Авиву. Позже стало известно, что иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион, а после атаки Хайфы загорелась электроподстанция.